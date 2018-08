Hund in Fahrzeug in praller Sonne zurückgelassen

VÖLKERMARKT. Ein Polizist schlug die Seitenscheibe bei einem Auto ein, um einen Hund vor dem Hitzetod zu retten. Die Besitzerin des Tiers zeigte sich uneinsichtig.

Gegen 14.30 Uhr hatten am Samstag mehrere Passanten der Polizeiinspektion Völkermarkt telefonisch gemeldet, dass am Parkplatz eines Einkaufscenters im Ort seit einiger Zeit ein Pkw in der prallen Sonne abgestellt sei. Darin befinde sich ein Hund, der aufgrund der Hitze unnötigen Qualen ausgesetzt sei. Die Polizei versuchte den Zulassungsbesitzer des Fahrzeuges telefonisch zu erreichen bzw. auch durch Lautsprecherdurchsagen im Einkaufscenter zu finden.

Nachdem beide Maßnahmen erfolglos waren und der kleine Maltesermischling immer schwächer wurde, schlug ein Polizist eine Seitenscheibe des Autos ein. Der Hund wurde aus dem Fahrzeug geholt und mit frischem Wasser versorgt. Die Lenkerin, eine 37-jährige in Brückl wohnhafte Frau aus Rumänien, kam wenig später zum Auto und zeigte sich weder einsichtig noch geständig. Darüber hinaus stellten die Polizisten fest, dass die Frau auch keinen Führerschein hatte. Sie wurde angezeigt.

