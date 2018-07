Heuer erstmals 35-Grad-Marke in Österreich geknackt

WIEN. Erstmals in diesem Jahr ist am Dienstag die 35-Grad-Marke geknackt worden. Durch die aktuelle Hitzewelle wird der Juli um 1,3 Grad Celsius über dem Mittel liegen, in Oberösterreich gar 1,6 Grad, teilte ZAMG-Meteorologe Alexander Orlik mit.

Der heißeste Ort in Österreich war am Dienstag vorläufig Bludenz mit 35,3 Grad. Auf Platz zwei lag Hohenau mit 35 Grad, auf Platz drei mit 34,7 Grad Innsbruck-Universität.

Somit hatte der Westen eindeutig die Nase vorn. In der Wiener Innenstadt wurden 32,9 Grad gemessen.

Erfrischend war es lediglich am Sonnblick mit 8,8 Grad, am Brunnenkogel mit 10,9 Grad und am Dachstein mit 14,1 Grad. Dabei handelte es sich um vorläufige Werte, die um 14.45 Uhr gemessen wurden, berichtete die ZAMG. Laut dem Wetterdienst Ubimet stieg das Thermometer in Innsbruck am Donnerstagnachmittag auf 36,0 Grad. Die endgültigen Höchstwerte für diesen Tag stehen dann zwischen 17 und 18 Uhr fest, teilte Ubimet in einer Aussendung mit.

Kalter Monatsbeginn

Zu Beginn des Monats war es teilweise ungewöhnlich kalt. Die tiefste Temperatur dieses Monats registrierte die ZAMG am 2. Juli mit 2,3 Grad Celsius im niederösterreichischen Zwettl. Das ist hier die tiefste Juli-Temperatur seit dem Jahr 1984. In Freistadt war es am selben Tag mit nur 3,6 Grad ähnlich frostig.

Gegen Ende des Monats schwenkte das Wetter komplett um, sodass die Zahl der Tag mit mehr als 30 Grad im Juli in Linz von durchschnittlich fünf auf acht gestiegen ist. In Oberösterreich war Schärding am vergangenen Samstag mit 32,4 Grad Celsius der hitzigste Ort.

In ganz Österreich gab es im Juli mehr Hitzetage als in den Vorjahren: Am häufigsten wurden in Hohenau in Niederösterreich mehr als 30 Grad verzeichnet (16 Hitzetage). Das Monatsmittel liegt zum Vergleich bei acht Hitzetagen.

Trockenstes Jahr seit Messbeginn in Linz

Viel Hitze und viel zu wenig Niederschlag: Das trifft vor allem in Linz zu. An der ZAMG-Wetterstation in der Landeshauptstadt gab es seit Jänner nur 265 Millimeter Niederschlag, während in einem durchschnittlichen Jahr von Jänner bis Juli 526 Millimeter Niederschlag fallen.

Mehr zum Wetter lesen Sie hier. Mit diesen sechs Tipps lässt sich die Hitzewelle besser ertragen.

