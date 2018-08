Foto-Fahndung nach Böllerwurf bei WM-Spiel

Dieser Mann ist verdächtig, zwei Frauen durch den Wurf eines Böllers schwer am Auge bzw. am Ohr verletzt zu haben. Bild: LPD Wien

Die Tat wurde am Samstag, dem 7. Juli, während gewalttätiger Ausschreitungen nach dem Viertelfinalsieg der kroatischen Fußballnationalmannschaft in Wien-Ottakring verübt. Mehrere Personen warfen nach dem Spiel Böller und "Bengalische Feuer" in Richtung der einschreitenden Polizei sowie in eine Menschengruppe, die auf der Ottakringer Straße den Sieg feierten. Dort wurde das Spiel zuvor in mehreren Lokalen übertragen. Vor einem dieser Lokale kam es dann gegen 23.00 Uhr zu dem folgenschweren Böller-Wurf. Dieser explodierte zwischen den Köpfen zweier kroatischer Mädchen. Beide erlitten infolge Rissquetschwunden im Gesicht, die 21-Jährige ein schweres Explosionstrauma sowie den Verlust des Gehörs, bei der 20-Jährigen liegt vermutlich eine dauerhafter Verlust der Sehkraft auf einem Auge vor, berichtete die Polizei am Sonntag.

Der Verdächtige wurde von der Exekutive während der Ausschreitungen fotografiert. Die Landespolizeidirektion Wien ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um die mediale Veröffentlichung des Lichtbildes. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu Identität sowie Aufenthaltsort der gesuchten Person werden an die Polizeiinspektion Brunnengasse unter der Telefonnummer 01-31310 DW 24311 erbeten.