Ex-Motorsportler beging in U-Haft Selbstmord

KREMS. Ein Mann, der unter dem Verdacht des Missbrauchs von Unmündigen in der Justizanstalt Krems in U-Haft saß, ist tot.

Er hat am Montag Selbstmord begangen, bestätigte ein Sprecher des Justizministeriums auf Anfrage einen "Kurier"-Bericht. Erst in der Vorwoche hatte ein 46-Jähriger, der eine Frau von einem See im Waldviertel entführt und vergewaltigt hatte, in der Haftanstalt Krems Suizid verübt.

Der ehemalige Motorsportler stand laut Medienberichten unter Verdacht, seine Enkeltochter sexuell missbraucht zu haben. Der Niederösterreicher soll sich dem "Kurier" zufolge erhängt haben. Laut dem Sprecher des Justizministeriums wurde der Staatsanwaltschaft Krems Bericht erstattet, die den Vorfall überprüfen wird.

Erst vergangene Woche hatte sich ein Mostviertler, der Mitte Mai zu 15 Jahren Haft verurteilt worden war, erhängt. Er hatte im Sommer 2017 eine 25-Jährige an einem Badesee im Waldviertel gekidnappt, in eine Holzkiste gesperrt und in sein Haus gebracht, wo die Frau ein stundenlanges Martyrium über sich ergehen lassen musste. Der Prozess in Krems war großteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden. Der Mann wurde in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.

