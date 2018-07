Drei Kilo Kokain am Flughafen Wien sichergestellt

Zwei Personen wurden festgenommen, bestätigte die niederösterreichische Landespolizeidirektion am Montag auf Anfrage entsprechende Medienberichte. Demnach soll es sich um zwei Peruaner handeln. Aufgrund laufender Ermittlungen gab die niederösterreichische Polizei keine weiteren Informationen bekannt.

Einer der beiden Männer soll die Drogen am Samstag gegen 13.00 Uhr im Gepäck gehabt haben, der andere wollte seinen Landsmann vom Flughafen abholen, berichteten Medien. Ein Fluchtversuch des in Österreich lebenden Peruaners schlug demnach fehl, er wurde ebenfalls gefasst und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.