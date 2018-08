Chauffeur soll behindertes Kind missbraucht haben

PERCHTOLDSDORF. Ein 13-jähriges Mädchen war schwer geistig und körperlich beeinträchtigt, auf den Rollstuhl angewiesen und konnte nicht sprechen.

Behindertes Kind missbraucht Bild: Weihbold

Das soll ein 59-jähriger Chauffeur eines Transportunternehmens für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen schamlos ausgenützt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann, der unterdessen in der Justizanstalt Korneuburg in U-Haft sitzt, vor, sich 20 bis 25 Mal an dem wehrlosen Kind sexuell vergangen zu haben. "Aufgrund der Abscheulichkeit der Taten wollen wir die Praktiken dieser schweren sexuellen Übergriffe nicht präzisieren", sagte Johann Baumschlager von der nö. Landespolizeidirektion.

Den niederösterreichischen Kripo-Beamten zufolge hat die 54-jährige Besitzerin des Taxiunternehmens den Mann zu den Missbrauchsfällen angestiftet. Welches Motiv dahinter verbirgt, konnte die Polizei bislang nicht sagen.

