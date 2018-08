An 146 Messtellen über 30 Grad warm

WIEN. In Salzburg war es am heißesten: 34,7 Grad An der Messstation Salzburg-Freisaal ist am Dienstag die österreichweit höchste Temperatur des Tages gemessen worden.

Wie nah kommen die Temperaturen am Donnerstag an die 40 grad heran? Bild: (EPA)

34,7 Grad registrierten die Meteorologen dort. Auf den Plätzen zwei und drei der "Hitzewertung" lagen zwei Orte in Oberösterreich: In Braunau/Ranshofen in Oberösterreich wurden nach Angaben der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) 34,3 Grad gemessen, in Schärding 34,2.

Genau 34 Grad in Ferlach in Kärnten. An 146 der 270 ZAMG-Messstellen wurden 30 Grad oder mehr registriert.

Kaltfront von Westen her bricht Hitze

Am Freitag wird die Hitzewelle gebrochen sein, sagte Christian Pehsl, Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) Graz. Schon in der Nacht auf Freitag könne es mit Eintreffen einer Kaltfront von Westen her zu Gewittern kommen. Dafür sei dann die wochenlange Hitzewelle vorbei, denn es komme zu einer merklichen Abkühlung. Der Samstag werde dann laut Pehsl wieder freundlich und sonnig, mit "nur" 25 Grad Celsius als Höchstwert.

Die Nacht auf Sonntag sollte trocken bleiben, werde aber frisch mit Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad Celsius. Am Sonntag werden aus heutiger Sicht sonniges Wetter mit einer Höchsttemperatur von 27 Grad erwartet.

