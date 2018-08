Acht Schafe fielen Wolf im Waldviertel zum Opfer

BAD GROSSPERTHOLZ / LANGSCHLAG. Zwischen Montag und Mittwoch fielen im oberen Waldviertel acht Schafe einem Raubtier zum Opfer.

Eines der fünf getöteten Schafe in Angelbach Bild: Markus Prinz

"Wir müssen die DNA-Auswertungen abwarten, aber es deutet alles auf einen Wolfsangriff hin. Die Chancen, dass es sich nicht um Wolfsrisse handelt, sind sehr gering", gestand der Sachverständige des Landes Niederösterreich, Georg Rauer, ein. Wenige Kilometer hinter der oberösterreichischen Landesgrenze treibt "Meister Isegrim" sein Unwesen. Auch im Mühlviertel gab es bereits mehrere Fälle - jedoch nicht in dieser Frequenz und Zahl.

In der Nacht von Montag auf Dienstag riss der Wolf - oder die Wölfe - in der Ortschaft Siebenhöf (Gemeinde Langschlag, Bezirk Zwettl) ein Schaf. Ein weiteres wurde so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Ein drittes Schaf wurde leicht verletzt, überlebte aber.

Keine zehn Kilometer weiter wurde in derselben Nacht in Rindlberg (Gemeinde Bad Großpertholz, Bezirk Gmünd) ein weiteres Schaf getötet. Zwei andere konnten sich in einem Unterstand in Sicherheit bringen.

Am schlimmsten erwischt hat es einen Schafhalter aus Angelbach (Gemeinde Bad Großpertholz) in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Fünf seiner sechs Schafe fielen dem Raubtier zum Opfer. Auch hierbei deutet alles auf einen Wolfsangriff hin.

In etwa zwei Wochen sollen die DNA-Tests ausgewertet sein.

