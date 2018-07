64-jähriger Wanderer in Tirol tödlich verunglückt

REUTTE. Eine Deutsche hat am Sonntagabend ihren Mann als vermisst gemeldet, der zu einer Bergtour über den Wilden Grat unterwegs war. Am Montag fanden Bergretter die Leiche des 64-jährigen Österreichers.

Der 64-Jährige hatte am Sonntag eine Bergtour über den Wilden Grat nahe der Grenze in Bayern geplant und war bis zum Abend nicht heimgekehrt, berichtete die Tiroler Polizei. Die deutsche Frau des Österreichers meldete diesen daraufhin bei der bayerischen Polizei als vermisst.

Das Auto des in Österreich lebenden Ehepaares wurde von der deutschen Polizei auf einem Parkplatz in Hinterstein in Bayern gefunden. Da eine Überquerung der Grenze nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden auch die österreichischen Behörden informiert.

Die Bergrettung Stanzach, zwei Alpinpolizisten und die Besatzung eines Polizeihubschraubers nahmen Montagfrüh die Suche auf. Schon beim ersten Flug wurde der Verunglückte im Bereich des Kreuzkopf und Kreuzspitz im Grenzgebiet entdeckt. Der Mann war im felsdurchsetzten Gelände rund 100 bis 150 Meter abgestürzt und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten.

