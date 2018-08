15-Jähriger warf Freundin Plastikflasche nach - verurteilt

KLAGENFURT. Ein 15-jähriger Schweizer ist am Montag am Landesgericht Klagenfurt wegen Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt worden.

(Symbolbild) Bild: Wodicka

Er hatte seiner 13-jährigen Freundin eine Plastikflasche nachgeworfen und sie im Gesicht getroffen - das Mädchen erblindete auf einem Auge. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der 15-Jährige bekannte sich vor Richter Alfred Pasterk schuldig. Am Tag des Vorfalls hatte er sich eine Halbliterflasche Eistee gekauft. Warum er sie nach dem Mädchen geworfen hatte, wisse er nicht mehr, sagte der Jugendliche. Die 13-jährige hatte angegeben, dass es zuvor einen Streit gegeben hätte. Jedenfalls hatte sich das Mädchen in dem Moment zu ihrem Freund umgedreht, als sie die Flasche traf: Ihre Brille ging zu Bruch, sie wurde schwer am Auge verletzt.

"Sie ist schwer bedient, ihr ganzes Leben lang", sagte Pasterk zu dem jungen Angeklagten. "Dass Sie ihr diese schwere Verletzung nicht zufügen wollten, glaubt Ihnen sicher jeder. Aber so etwas kann passieren, wenn man jemandem eine volle Flasche nachwirft."

Der 15-Jährige gab sich vor Gericht zerknirscht. Er sei Sonderschulabsolvent und leide an einer Hörverarbeitungsstörung, erklärte sein Verteidiger. Die Tat tue ihm sehr leid und er bekomme die Folgen zu spüren: Der Bursche, der in Kärnten lebt, bekomme gehässige Kommentare auf Facebook.

In seiner Urteilsbegründung verwies Richter Pasterk auf die Strafdrohung von zweieinhalb Jahren Haft. Die angesprochene Hörverarbeitungsstörung habe keine Auswirkung auf Beurteilung des Unrechts seines Tuns, erklärte er dem 15-Jährigen. Das Geständnis komme diesem jedenfalls zugute: "Aber das junge Mädchen wird sein ganzes Leben lang mit dem Manko zu kämpfen haben. Dafür sind Sie verantwortlich." Neben den sechs Monaten bedingter Haft ordnete der Richter Bewährungshilfe an und sprach der 13-Jährigen 5.000 Euro Teilschmerzensgeld zu.

Der 15-Jährige nahm das Urteil an, Staatsanwalt Helmut Jamnig gab keine Erklärung ab.

