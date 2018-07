Klimawandel: Es ist viel zu trocken und zu heiß

2

28.07.2018 13:48

WAS sagt Trump und seine Verweigerer zu den Schäden ? ?

es wäre interessant zu wissen wie es mit der US Ernte aussieht .

Die meist leidenden sind Landwirte und ihre Tiere !!!



denkt mal daran was für Schäden am Permafrost verursacht werden ,oder besser gesagt welche Energie aufgewendet wird müssen um ihn unbeschadet zu lassen.



Die Küstenstädte der Welt investieren MILLIARDEN um Mauern zu bauen damit sie nicht überschwemmt werden , ohne zu bedenken welche brutale Power die Natur hat wenn sie eingreift, da nützen die Mauern GAR NICHTS !