Zufällig Königin

"Wenn mir früher jemand ein Bild von meinem jetzigen Leben gezeigt hätte, hätte ich nur gelacht und gedacht, das ist ein Scherz", sagte Kronprinzessin Mary einmal in einem Interview. Und tatsächlich ließ nichts darauf schließen, dass die Australierin Königin von Dänemark wird.

Mary Elizabeth Donaldson kam 1972 in Hobart, Tasmanien, als jüngstes von vier Kindern eines Mathematik-Professors und einer Sekretärin zur Welt. Sie studierte Jus und Wirtschaft und arbeitete in verschiedenen Werbeagenturen. Als sie Frederik 2000 während der Olympischen Spiele in einer Bar in Sydney zufällig kennenlernte, wusste sie nicht, dass sie den dänischen Kronprinzen vor sich hatte. "Eine halbe Stunde später kam ein Bekannter zu mir und sagte: ,Weißt du eigentlich, wer das ist?‘", erzählte Mary über die schicksalshafte Begegnung.

Zwei Jahre hielten sie ihre Beziehung geheim, im Oktober 2003 wurde die Verlobung verkündet. Am 14. Mai 2004 heirateten Mary und Frederik (55) in Kopenhagen. Unvergessen ist, wie Frederik beim Anblick seiner Braut in der Kirche Tränen der Rührung in den Augen hatte. Nun sind Mary und Frederik bald 20 Jahre verheiratet und haben vier Kinder: den 18-jährigen Christian, der nach seinem Vater König werden soll, die 16-jährige Isabella und die Zwillinge Vincent und Josephine, die gerade ihren 13. Geburtstag gefeiert haben.

Mary gewann die Herzen der Dänen im Sturm und beeindruckte die Bürger des kleinen skandinavischen Landes gleich einmal damit, wie schnell sie ihre Sprache lernte. Geschätzt wird die Schwiegertochter von Margrethe auch wegen ihrer Eleganz – und natürlich wegen ihres sozialen Engagements. Privat liebt sie Popmusik, Kunst und Sport, Frederik und sie gelten als eingespieltes Team.

"Manche denken, dass mein Mann in meinem Schatten steht, weil ich so sehr im Rampenlicht bin und viele Verpflichtungen habe", wird Mary in einer Biografie zitiert. "Aber er wird nie in meinem Schatten stehen, und ich nie in seinem, weil er Licht auf mich zurückwirft."

Autorin Valerie Hader Valerie Hader