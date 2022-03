Zeitenwende in der Globalisierung

Es ist momentan ein geflügeltes Wort: Zeitenwende. Und tatsächlich, der Überfall Russlands auf die Ukraine ist eine Zäsur. Vieles wird anders sein, wenn erst das Morden mitten in Europa ein hoffentlich baldiges Ende findet.

Wir müssen vieles über Bord werfen, was bisher als gegeben angenommen wurde. Das gilt in erster Linie bei der Energie. Russland ist kein verlässlicher Öl-, Gas- und Kohlelieferant mehr. Das müssen vor allem wir Österreicher schmerzlich zur Kenntnis nehmen. Wir brauchen kurzfristig neue Lieferanten und müssen die Energieversorgung mittel- bis längerfristig auf neue Beine stellen. Die sollten vor allem nachhaltig sein.

Das gilt aber nicht nur für Energie. Überhaupt müssen wir Europäer die bisherige Art der internationalen Arbeitsteilung von Grund auf ändern. Das hat der Krieg unmittelbar ausgelöst, aber er ist nicht der alleinige Grund dafür. Es gibt noch eine Vielzahl an Krisen, die im Hintergrund schwelen, von Corona bis Klima.

Waren bisher die Arbeitskosten der entscheidende Faktor dafür, was wo produziert wurde, kommen jetzt plötzlich andere dazu, die nicht minder wichtig sind. Die Entscheidung des US-Chipkonzerns Intel, im Hochlohnland Deutschland eine riesige Fabrik zu bauen, kann man schon als Auswirkung dieser neuen Art der Globalisierung sehen.

Intel will auch in Europa produzieren, um ein derartiges Durcheinander wie in den vergangenen Monaten zu vermeiden. Wer in den USA ebenso produziert wie in Asien und Europa, der dürfte in Zukunft ein verlässlicher, wenn auch nicht unbedingt billiger Lieferant sein, den Großkunden zu schätzen wissen werden.

Diese Großkunden wie etwa die Autoindustrie werden ihren Nachschub ebenfalls neu organisieren müssen. Das gilt etwa für die Produktion von Batterien, bei der seltene Metalle gebraucht werden. Hier wird künftig auch die Kreislaufwirtschaft eine ganz neue und vor allem für das rohstoffarme Europa eine wichtige Rolle spielen müssen.

Und dann kommt da noch eine Entwicklung dazu, die Fachleute als demografischen Wandel bezeichnen. Damit ist gemeint, dass gerade in Europa das Durchschnittsalter der Bevölkerung immer höher wird. Die Zahl jener, die im Arbeitsleben stehen, wird im Vergleich zu jener, die in Pension sind, immer niedriger. Während viele Regierungen in der EU sich mehr Gedanken darüber machen, wie man sich am besten gegen Migranten abschottet, sollte längst darüber nachgedacht werden, wie wir das Arbeitskräftepotenzial erhöhen können.

Zuwanderung passiert ohnehin in den meisten reicheren Ländern in Europa. Man spricht halt nicht so gerne darüber. Wir sollten das aber. Vor allem sollten wir darüber reden, wie wir Menschen aus anderen Ländern schnell in unseren Arbeitsmarkt eingliedern können. Das wird auch eine Zeitenwende für unser Bildungssystem.