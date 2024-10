Widerstand geht auch ohne Gewalt: Das versucht der palästinensische Menschenrechtsaktivist Issa Amro (44) mit seiner Organisation Youth Against Settlements (YAS) im Westjordanland zu beweisen. Amro ist einer der heurigen Preisträger der Right Livelihood Awards, auch bekannt als Alternative Nobelpreise, die am Donnerstag bekannt gegeben wurden.