Am Montag habe er den Arzt gefragt, ob er das Gesundheitsministerium übernehmen wolle, erklärte Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler bei der Vorstellung des Neo-Ministers. Zugesagt hat der 46-Jährige dann schnell – und damit zumindest gezeigt, dass er mit raschen Entscheidungen von großer Dimension, die in der Politik bisweilen nötig sind, kein Problem hat. Dabei hatte er noch im März bei einer TV-Diskussion zu Corona gesagt, er wolle "kein Politiker sein", denn in dieser