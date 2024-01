Wirtschaft Verstehen: Verliebte Kilos

Gesunde Ernährung, Abnehmen und mehr Bewegung stehen ganz oben auf der Liste der persönlichen Ziele für das neue Jahr. Ganz vergessen sind diese Neujahrsvorsätze wohl noch nicht. So sind die Berichte in den sozialen Medien über viele unbekannte Gesichter in den Fitnessstudios im Jänner glaubwürdig.