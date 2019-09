Schmähbruder mit Killerinstinkt von alexander zambarloukos

Wenn Erling Braut Haaland seine 194 Zentimeter und 87 Kilogramm auf den Rasen schwingt, beginnen die gegnerischen Verteidiger zu zittern. Der 19-jährige Norweger in Diensten des österreichischen Fußballmeisters FC Salzburg, der das Juwel um fünf Millionen Euro von Molde FK engagiert hat, hat alles, was ein Klassestürmer braucht: Ballbeherrschung, Antrittsschnelligkeit und den Killerinstinkt im Abschluss. Nicht weniger als 50 Scouts aus aller Welt verfolgten Haalands Drei-Tore-Gala beim 6:2 in der Champions League gegen Genk, seit Dienstag steht der Blondschopf in den Notizbüchern sämtlicher Topklubs.

Sein Marktwert (aktuell zwölf Millionen Euro) schnellt in die Höhe, die Wahrscheinlichkeit, dass der Nationalspieler seinen bis 2023 laufenden Vertrag in der Mozartstadt erfüllen wird, geht gegen null.

"Er ist ein Phänomen, das nie die Bodenhaftung verliert. Erling wird ein ganz, ganz Großer", prophezeit Mannschaftskollege Maximilian Wöber, der sich bei einem Blick auf die nackten Zahlen die Augen reiben muss: Haaland benötigt im Schnitt nur 43 Minuten für einen Volltreffer, in neun Saison-Pflichtspielen hat der Youngster 17 Tore erzielt und fünf vorbereitet. Eine Ausbeute, die kein anderer Kicker auf dem Erdball zu Buche stehen hat.

"Er ist stärker und flinker, als er aussieht. Ich habe in meinem Leben noch niemanden gesehen, der sich so entwickelt hat. Er ist ein Biest", sagt der ehemalige Mitspieler Ruben Gabrielsen über Haaland, der in Leeds das Licht der Welt erblickt hat. Papa Alf-Inge, defensiver Mittelfeldmann, hielt sich neuneinhalb Jahre in der englischen Premier League.

Der Senior plant Erlings Karriere akribisch – aber nicht allein. Auch Mino Raiola, der Agent von Paul Pogba, Mario Balotelli, Henrikh Mkhitaryan und vielen anderen Stars, hat seine Finger im Spiel. Hoffentlich behält sich Haaland junior seinen Schmäh auch nach dem Karrieresprung. Er verbringt schon mal die Nacht mit einem Ball, den er sich nach einem Hattrick geschnappt hat, und zieht sich im Auto die Champions-League-Hymne rein. Ja, dieses "Nordlicht" ist wirklich erfrischend.

