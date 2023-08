Zutrittsgebühr für Hallstatt?

CONTRA

Unrealistisch

Schranken zu, Geld her, Schranken auf. Aber nur, wer reserviert hat. Und wenn’s voll ist, dann heißt es warten – vor der Ortseinfahrt. Die Wartezeit verkürzt am besten eine musikalisch untermalte Auslastungsanzeige (gleich per App auf dem Handy natürlich) in Grün (schnell rein, bevor es die anderen tun), Gelb (gleich, es werden noch Fotos gemacht) und Rot (alles voll, bitte doch lieber nach Venedig fahren). Für die Einheimischen gibt es natürlich ein Hallstatt-Jahresticket (vielleicht in Kombination mit dem nachgebauten Ort in Südchina?). Bei aller Liebe, aber: Nein. Wer soll das kontrollieren? Muss ein Ebenseer, der einen Hallstätter besucht, dann ein Ticket lösen? Und wenn er keines mehr bekommt? Dann hört sich wohl die Freundschaft auf.