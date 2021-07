Zu viel Formel-1-Zirkus im Fernsehen?

Contra

Große Bühne

An die 100.000 Fans werden am Wochenende wieder an der Strecke in Spielberg erwartet. Global gesehen, lockten Formel-1-Rennen im Vorjahr durchschnittlich 87,4 Millionen Menschen vor ihre TV-Geräte. Sprich: Das 4,3 Kilometer lange Rund in der Südsteiermark zählt zu den größten Bühnen, die Österreich zu bieten hat. Einer solchen 20 Stunden Live-Übertragung zu widmen, ist rechtfertigbar.

Dass heuer mit ORF und Servus TV gleich zwei österreichische Sender um des Sehers Gunst buhlen, mag absurd sein. In einer von hunderten empfangbaren TV-Sendern getragenen Welt, in der EM-Spiele auf zig Kanälen laufen, muss die Frage jedoch gestattet sein: Ein Rennen, zwei Sender – regt das tatsächlich noch jemanden auf?