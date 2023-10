Werden wir jetzt ein Golf-Land?

PRO

Zugnummer

Junge Fußballer schauen sich Tricks von Paris-Saint-Germain-Star Kylian Mbappe ab, Mädchen eifern Weltfußballerin Alexia Putellas nach. Im Fußball läuft es von selbst, fast alle anderen Sportarten brauchen nationale Vorbilder als Anschubhilfe.

In den neunziger Jahren entfachten Thomas Muster und Horst Skoff einen Tennis-Boom in Österreich. Die Aufmerksamkeit stieg wie die Zahl der Aktiven, es wurde in Infrastruktur und Ausbildung investiert, wovon etwa Dominic Thiem profitierte. Jetzt hat Golf eine solche Zugmaschine. Sepp Straka machte Golf zum breitenwirksamen Gesprächsthema. Der Ryder-Cup-Sieger hat den Ball ganz nahe an die Fahne gelegt – jetzt können der Golfverband und die Klubs einlochen.