War Bayerns Trainerwechsel richtig?

PRO

Hohe Ansprüche

Von außen kann niemand beurteilen, ob Julian Nagelsmann den Rückhalt der Spieler verloren hat. Sein Skiurlaub in einer Zeit, in der die Bayern ihren Neun-Punkte-Vorsprung in der Bundesliga auf Dortmund verspielten, war jedenfalls ungeschickt. Schwerwiegender ist das, was man von außen sehen konnte: Die Bayern haben in der Bundesliga nie konstant Dominanz gezeigt, wie es der überlegene Kader eigentlich befehlen würde.

Von Nachfolger Thomas Tuchel zu verlangen, dass er aus einem verunsicherten Team innerhalb kürzester Zeit eine Siegmaschine zaubert, ist nicht fair. Ein Problem, das auch Nagelsmann hatte, stellte die Klubführung: Es fehlt ein Toptorjäger, der Partien entscheiden kann – auch wenn es nicht so läuft.