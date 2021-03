Verlorene Generation Corona?

Pro

Ausgebremst

Wer erinnert sich nicht mehr an die Feier zum Schulabschluss? An den ersten Kuss, Urlaub ohne Eltern und die sorglosen Tage in den – so schien es damals – unendlich langen Sommern? Die Jugend ist für die meisten eine wunderbare Zeit voll neuer Erlebnisse, Eindrücke und Erfahrungen. Auch junge Menschen heute wollen sich verlieben, die Welt anschauen, Spaß haben, ihr erstes Geld verdienen. Stattdessen sitzen sie daheim und blicken einer ungewissen Zukunft entgegen. Eine Party zu versäumen oder eine Reise zu verschieben, mag kein Weltuntergang sein, fest steht aber: Kurz vor dem Sprung „in den Ernst des Lebens“ wird die Generation Corona in ihrer Zukunftsplanung ausgebremst. Und zwar massiv – und auf ganzer Länge unfair.