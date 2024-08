Verkühlt! Sollte man sich noch auf Covid testen?

CONTRA

Nur in der Not

Die Pandemie war für viele Menschen schrecklich – sogar wenn sie sich nicht angesteckt haben. Vereinsamung einerseits und Panik vor der Ansteckung andererseits waren an der Tagesordnung.

Was ich mir damals vorgenommen habe: Beim nächsten Mal mache ich es besser. Während ich auf soziale Kontakte nicht verzichten kann, werde ich mich der Sitte des unkritischen Testens in allen Lebenslagen möglichst entziehen. Masken lasse ich mir einreden, genauso wie das Desinfizieren von Händen und Dingen oder der Verzicht auf ein Bad in der Menschenmenge.

Testen werde ich nur, wenn ich mich richtig krank fühle oder wenn ich es für die Arbeit brauche. Da knicke ich dann doch ein.