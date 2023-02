Verkleiden im Büro?

PRO

Warum so ernst?

Spaß an der Arbeit? Unbedingt. Spaß in der Arbeit? Schon. Aber nur, wenn sich niemand anderer gestört fühlt. Und allzu lange sollte es auch nicht lustig sein. Weil: Wie sieht denn das aus? Wir sind ja keine Kasperltruppe. Das Leben ist eine ernste Angelegenheit. 52 Wochen und 365 Tage im Jahr. Eigentlich. Wäre da nicht die Faschingszeit. Vielleicht ist der gesamte Zeitraum von 11. November bis Aschermittwoch ein bisschen zu lange, um den inneren Narren loszulassen. Aber zumindest am Faschingsdienstag kann ruhig Batman am Bürosessel Platz nehmen. Oder Cinderella die Arbeit am Stapler übernehmen. Hoffentlich mit beiden Schuhen. Es muss ja kein Lachkrampf sein. Eine kurze Auflockerung tut es auch. Und dafür reicht es allemal.