Verkaufsverbot für große TV-Geräte - geht die EU zu weit?

CONTRA

Der Fortschritt endet hier

Richtlinien und Verordnungen sollen den technischen Fortschritt nicht behindern: So steht es in den Statuten der EU. Mit dem Verkaufsverbot für größere und hochauflösende TV-Geräte torpedieren die Gesetzgeber in Brüssel ihre eigenen Vorgaben. Dass die neue Verordnung nicht nur Herstellern, sondern auch Digitalverbänden sauer aufstößt, ist verständlich. Jahrelang galt bei Fernsehern die Devise: größer, schneller, besser. Nun einen Schritt zurückzugehen, löst gleich mehrere Probleme aus: Erstens bremst das die Entwicklung neuer Technologien aus. Zweitens werden TV-Hersteller, von denen die meisten aus Asien stammen, genau überlegen, ob sie neue Geräte auch in der EU auf den Markt bringen. Und drittens wird die Auswahl für Kunden weniger.