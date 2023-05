Vegane Küche: Braucht es eine eigene Ausbildung?

PRO

Horizont erweitern

"Vegane Küche ist die Zukunft. Wir Köche sollten den kulinarischen Horizont unserer Gäste erweitern und sie nicht langweilen", sagte kürzlich ein Spitzenkoch im Salzkammergut, der seit Jahren beweist, wie lustvoll und überraschend vegetarisch-vegane Küche sein kann.

Das ist auch dringend nötig: Denn mir – auf meine Frage nach einem veganen Gericht – in einem Landgasthaus "Erdäpfelgröstl ohne Ei und Speck" oder einen "Teller Tiefkühlgemüse" vorzuschlagen, ist einfach nur aus der Zeit gefallen. Höchst an der Zeit ist es hingegen, die Kunst veganer Küche in die offizielle Kochausbildung aufzunehmen und Vorreitern wie der HLW Vöcklabruck (Foto) zu folgen. Damit gesundes Essen auch im Gasthaus schmeckt.