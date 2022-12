Übertreibt das Denkmalamt?

PRO

Reformbedürftig

Abgesehen davon, dass der Denkmalschutz allzu oft dann scheitert, wenn es auf ihn ankäme: wenn auf Baustellen archäologische Artefakte gefunden und vernichtet werden, um nur ja keine Ausgrabungsstelle zu riskieren. Welche Gebäude unter Denkmalschutz stehen und welche nicht, scheint oft der Willkür einer kleinen Schar beamteter Hofräte zu unterliegen. Was auch immer mit der Peham-Villa in Hinterstoder passiert ist, Fakt ist, sie ist weg. Dass ein nicht mehr existierendes Gebäude de jure immer noch unter Denkmalschutz stehen soll, klingt absurd. Im Klimawandel gilt es, sparsam mit Böden umzugehen und stattdessen Brachgebäude in Ortskernen zu revitalisieren. Sollte der Denkmalschutz eine Hürde darstellen, dann bitte reformieren.