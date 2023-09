Tempo 100 auf Autobahnen?

PRO

Runter vom Gas

Sind Sie schon mal bewusst 100 km/h auf der Autobahn gefahren? Versuchen Sie es, Sie werden sich wundern, wie entspannt sie am Ziel ankommen – ein paar Minuten später vielleicht, aber das ist es wert. Auch sonst spricht viel für Tempo 100: Es hilft, unsere Klimaziele zu erreichen, mindert den Lärm und reduziert Verkehrsunfälle mit all ihrem menschlichen Leid und den hohen Kosten. Sogar die reale Leistungsfähigkeit einer Fahrbahn ist laut VCÖ bei geringerer Geschwindigkeit höher, sprich es können mehr Fahrzeuge pro Stunde die Straße nutzen, was wiederum Staus reduziert. Die Argumente ließen sich lange fortsetzen. Vielleicht muss man die Frage anders stellen: Was, außer einer archaischen Illusion von Freiheit, spricht eigentlich für Tempo 130?