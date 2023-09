Tablet statt Schulbuch?

PRO

Wischen statt blättern

Nicht auf die Art des Mediums, sondern auf den Inhalt kommt es bei Schulbüchern an. Die alten Schulbücher wird es in einigen Jahren wohl nicht mehr geben. Es ist der richtige Weg, sie durch kleine digitale Helferlein zu ersetzen. Vermutlich wären die meisten Schulkinder froh, wenn sie statt eines dicken Wälzers für jeden Schulgegenstand einfach nur ein schmales Tablet in die Schule tragen müssten. Ein Kästchen, das ein Vielfaches der Informationen zu speichern vermag, die in tausend Schultaschen Platz finden würden. Lehrinhalte könnten in digitaler Form merkbar spannender und einprägsamer aufbereitet werden, als das auf Papier möglich ist. Rückblickend werden wir die analogen Schulbücher genauso wenig vermissen wie die Holztafeln.