„Stinker“ raus aus Städten?

PRO

Nur gerecht

Umwelt- und Klimaschutz gegen die populistische Forderung „Freie Fahrt für freie Bürger“: Darauf läuft der aktuelle Konflikt in London hinaus, wo ältere Verbrenner-Autos nicht mehr kostenlos in die „Umweltzone“ fahren dürfen. Ein Tagesticket für „Stinker“ um 14,50 Euro muss gelöst werden, na und?

Das ist nur gerecht, denn Klimasünder sollen zahlen. Weltweit leiden Stadtbewohner unter den Verkehrsemissionen. Warum also die Verursacher nicht beschränken und zur Kasse bitten, wo es doch längst Alternativen zum individuellen Autoverkehr mit Verbrennungsmotoren gibt (Öffis, Fußwege, E-Fahrzeuge)? Unterstützung für sozial Schwache, die das Auto brauchen, ist natürlich Pflicht, Stichwort „climate justice“.