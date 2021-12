Sperrstund um 22 Uhr  auch zu Silvester?

CONTRA

Weltfremd

Wer sich darauf freut, zu Silvester in ein Restaurant fein essen zu gehen, muss seinen 2G-Nachweis vorlegen. Daran ändert eine Vorverlegung der Sperrstunde nichts. In einem Speiselokal werden – oder sollten zumindest – die gültigen Ausgangsbeschränkungen kontrolliert. Die Botschaft der aktionistischen Vorverlegung lautete: am Silvesterabend nicht außer Haus gehen. Dann hätte man es aber auch so benennen sollen. Man wollte Abfeiern bis in die Morgenstunden verbieten und hat das Geschäft des gesamten Abends ruiniert.

So wurden die Hoteliers und Gastronomen mit einer völlig praxisfernen Regel stehen gelassen: Sollen sie Übernachtungsgäste mit einem Piccolo-Flascherl um zehn aufs Zimmer schicken?