Sollen sich alle bunt anziehen?

CONTRA

Dezent ist besser

Man muss kein Architekt oder Künstler sein, um Schwarz oder Dunkelblau zu mögen – manche Farben passen immer, egal wie die Stimmung ist. Bei bunten Hemden oder Hosen liegt man hingegen als Mann schnell einmal daneben – und die Kollegen haben ein Gesprächsthema. Das hellt vielleicht deren Stimmung auf. Also lieber gut getarnt im Uniform-Look als allzu exhibitionistisch. Das hat Stil und kann sogar mehr auffallen. Denn viele erfolgreiche Menschen tragen immer das Gleiche – so erkennt man sie nämlich wieder: Karl Lagerfeld schwarzen Anzug, Sonnenbrille und weiße Handschuhe, Apple-Gründer Steve Jobs schwarze Rollkragenpullover. Selbst Vogue-Chefin Anna Wintour bleibt ihrem Look treu. Eigentlich – auffallend – clever.