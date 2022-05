Sollen Scooter in der Stadt verboten werden?

CONTRA

Technische Lösung

Wendig, schnell, flexibel, relativ günstig – die Leih-Scooter sind in der Innenstadt ein wunderbares Transportmittel (wenn das Wetter mitspielt). Will man die Autos im Zentrum reduzieren, sind sie eine gute Ergänzung zum Mobilitätsmix mit Fahrrad, öffentlichem Verkehr oder dem Zu-Fuß-Gehen. Natürlich sind die in Wildwest-Manier abgestellten Roller ein Problem, das sich aber (wenn schon nicht durch den Hausverstand der Nutzer) technisch lösen lässt. Etwa dadurch, dass man sich einfach nicht ausloggen kann, wenn der Roller nicht sachgemäß geparkt wurde und dadurch der Fahrer weiter zahlen muss. Oder mittels Signal, das der Scooter an den Verleiher sendet, wenn er falsch steht oder im Weg liegt. In Zeiten, in denen alle von Digitalisierung reden, sollte eine (rasche) Lösung zu finden sein.