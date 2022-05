Sollen die Fiaker verboten werden?

PRO

Aus der Zeit gefallen

Es gibt Traditionen, die haben es verdient, im 21. Jahrhundert weiterhin zu bestehen. Die Fiaker in Wien sind keine davon. Dutzende Pferde, die in der Wiener City ihr Dasein damit fristen, jene Touristen, die es sich leisten können, durch den 1. Bezirk zu ziehen, haben in einer modernen Großstadt nichts verloren.

Derzeit gilt, dass die Pferde ab 35 Grad Celsius hitzefrei bekommen. Nun gibt es Gespräche, diese Grenze auf 30 Grad zu senken. Diese Debatte greift zu kurz. Warum sollte es die kitschigen Kutschen überhaupt noch geben? Sie sind lediglich ein Versuch, Touristen ein Österreichbild zu präsentieren, das mit der Realität ohnehin nichts zu tun hat. Wien wäre auch ohne Fiaker eine Reise wert. Und besser riechen würde es obendrein.