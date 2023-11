Soll man Werbeschmähs aufdecken?

CONTRA

Mündige Kunden

Was die „Goldene Himbeere“ (für den schlechtesten Film) in Hollywood ist, ist der „Werbeschmäh des Jahres“ in der heimischen Lebensmittelbranche: ein Preis, den keiner will.

Dem Motiv von Foodwatch ist Respekt zu zollen: Missstände aufdecken. Ob es dazu den Preis einer Nichtregierungsorganisation braucht, ist fraglich.

Mit dem „2 Kalorien Ölspray“ kann man angeblich Kalorien sparen – so wirbt More Nutrition für sein Rapsöl: Dass manche Werbeversprechen Holler sind, wissen die meisten Einkäufer, wenn sie ein Produkt sehen. Dasselbe gilt für Waren, bei denen Hersteller Packung und Preis nicht verändern, aber beim Inhalt tricksen. Kunden sind mündig – am effizientesten ist ein Mail an den Hersteller. Oder ein Produktwechsel.