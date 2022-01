Soll Kormoran verstärkt bejagt werden?

PRO

Allen Platz machen!

Ja, es wird nichts anderes übrig bleiben als Kormoran, Gänsesäger und Fischotter verstärkt zu bejagen, will man keine leeren Gewässer. So wie der Fuchs wegen des Wildes reguliert wird, müssen auch die Fischjäger auf ein akzeptables Maß beschränkt werden – außer der Mensch springt über seinen Schatten. Das hieße: endlich die EU-Wasserrahmenrichtlinie ernst nehmen, die einen guten ökologischen Zustand der Gewässer bis 2027 vorschreibt. Das hieße: großflächige Renaturierungen unserer kanalisierten Gewässer, Durchgängigkeit und Anbindung von Zuflüssen. Das hieße: Mordsinvestition in die Ökologie, und Bescheidung der Wasserkraft-Lobby. Dann hätten eines Tages alle Platz: Mensch, Otter, Vogel und Fisch.