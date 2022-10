Skirennen schon im Oktober?

PRO

Cool bleiben

Die Debatte um den frühen Ski-Saisonbeginn im Herbst mit dem Weltcup-Auftakt in Sölden gibt es seit Jahren. In Zeiten der Klimaerwärmung wird sie immer hitziger geführt. Da sollte man cool bleiben und die Dinge nüchtern einordnen. Dem Gletscher in Sölden ist es wurscht, ob ihm im Herbst neben den normalen Skitouristen auch die Weltcup-Läufer den Buckel runterrutschen. Skirennen in bereits erschlossenen Skigebieten zu veranstalten, ist keine Umweltsünde. Der frühe Zeitpunkt des Weltcup-Auftakts ist ein Wunsch der Skiindustrie, die hofft, dass die beiden Riesentorläufe die Kauflust anregen. Auch der touristische Werbeeffekt ist nicht übel. Sollen sie doch fahren, solange es noch geht.