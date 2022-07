Sind wir tatsächlich so unfreundlich?

PRO

Kein schöner Tag

Wie geht es Ihnen? Kann ich Ihnen helfen? Einen schönen Tag noch! Während Sätze wie diese in den USA, wo der Kunde König ist, gang und gäbe sind, fliegen sie einem hierzulande selten um die Ohren.

Expats, also in Österreich lebende und arbeitende Ausländer, erfahren ihren ersten rot-weiß-roten Härtetest meist beim Einkauf an der Supermarktkassa. Übertrüge sich die Mimik des Barcode scannenden Personals auf Lebensmittel, wäre zu fürchten, dass die Milch im Vorbeigehen sauer wird. Ausnahmen ausgenommen.

Gerne geben wir uns weltoffen, dabei verschließen wir uns lieber Fremden wie eine Auster. Als freundlich wird diese Distanz natürlich nicht wahrgenommen.