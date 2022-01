Sind Vorsätze zum Jahresbeginn sinnvoll?

PRO

Chance nützen

Zum Jahreswechsel ziehen viele Menschen Bilanz. Die logische Konsequenz: Man überlegt, was man besser machen könnte. Selten schaut man so genau hin, was einen stört und was einem taugen würde. Diese Chance sollte man nicht verstreichen lassen. Vorsätze zu fassen, bedeutet ja nicht, dass man das ganze Leben am 1. Jänner auf den Kopf stellen muss. Statt sich etwas zu verbieten, kann man sich auch etwas erlauben – zum Beispiel Geige spielen zu lernen oder eine neue Sportart zu probieren. Zeitnah sollte man mit dem beginnen, was lebenslang möglich ist: Routinen durchbrechen, Neues ausprobieren und so mehr Spannung, Spaß und Gesundheit ins Leben bringen.