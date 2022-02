Sind die Bayern für Salzburg zu biegen?

PRO

Frage der Mentalität

Wenn man objektive Parameter hernimmt, brauchen die Salzburger morgen gar nicht anzutreten. Bayern München ist in jeder Kategorie – sei es der Marktwert der Spieler, das Budget oder die Champions-League-Statistik – für die Bullen um eine Nummer zu groß. Der Fußball würde aber sicher nicht so viele Menschen begeistern, wenn Wahrscheinlichkeitsrechnungen stets über Sieg oder Niederlage entscheiden würden. Für Salzburg ist dieses Duell eine Herausforderung, auf die man lange hingearbeitet hat. Rutschen die Bayern gegen die Bullen aus, würden sie wie Rindviecher dastehen. So eine Hypothek hat schon so manchen Favoriten stolpern lassen. Die Mentalität könnte entscheiden, nicht die Moneten.