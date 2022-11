Sind Attacken auf Kunstwerke im Kampf fürs Klima legitim?

CONTRA

Nervig

uf die Klima-Erwärmung hinzuweisen und politische Entscheidungsträger zum Handeln anzuleiten, ist notwendig. Aber die ohnmächtige Tat in Sorge um eine prekäre Zukunft hat schon so manche Steinwürfe in Kanonendonner enden lassen. Zuletzt verging kaum eine Woche, in der Kunst nicht attackiert wurde. Dadurch ist der Eindruck entstanden, als sei „Skandal“ das einzige Motto der Aktivisten. Was würde nun passieren, sofern das Skandal-Getöse abnimmt und nachgelegt werden müsste? Werden dann Gemälde tatsächlich beschädigt?

Die jüngsten Aktionen veranschaulichen, wie aus ehrenvollem Antrieb nervige Inszenierung wird. Der einzige Druck, der in Museen erzeugt wurde, ist jener auf Sicherheits- und Reinigungskräfte.