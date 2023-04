Sind Aprilscherze wirklich lustig?

PRO

Spaßige Tradition

In unserer Familie haben Aprilscherze eine lange Tradition. Schon die Großeltern erzählten gerne davon, wie sie ihre Lieben gekonnt an der Nase herumführten. Damals – so die Mär – schickte man die Kinder spaßeshalber am 1. April zum Greißler, um dort Schneckenblut, Ziegeneier oder Ribiselsamen zu kaufen. Ein richtig guter Aprilscherz gelingt übrigens nur, wenn er seinen Empfänger in einem Moment der trügerischen Sicherheit erwischt. Zudem sollte er plausibel klingen und den In-den-April-Geschickten niemals kompromittieren. Gelingt das am heutigen 1.April nicht, hat man – nach guter oberösterreichischer Tradition – in vier Wochen die nächste Gelegenheit dazu, wenn es heißt „Am 1. Mai schickt man den Esel ins Heu!“