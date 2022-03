Schallplatten in Streaming-Zeiten: Mehr als eine Nische?

PRO

Musik zelebrieren

Da lagen sie, die alten Platten von Tante Angela: uralte Aufnahmen von den Philharmonikern, Weihnachtslieder mit den Sängerknaben, Arien mit René Kollo. Wir hatten es nicht übers Herz gebracht, ihren musikalischen Schatz nach ihrem Tod wegzuwerfen. Einen Plattenspieler hatten wir allerdings auch nicht. So besorgten wir uns ein neues Gerät. Seither ist Plattenhören etwas Besonderes. Es dauert, bis die Platte aufgelegt ist, nach einer halben Stunde ist die B-Seite dran. Die Lieder müssen in der vorgegebenen Reihenfolge gehört werden – und erhalten so ihren Wert. Platten eignen sich nicht fürs schnelle Hören, aber für das, wofür Musik gemacht ist: zelebrieren. Und Weihnachten mit den Sängerknaben – das hat was. Danke, Tante Angela!