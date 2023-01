Jännerralye: Soll man Motorsport-Veranstaltungen in Zeiten wie diesen absagen?

PRO

Eh lieb, aber …

Die Jännerrallye, bei der Rennautos drei Tage lang mit Vollgas durch das Mühlviertel brettern, ist also klimaneutral. Bei einem CO2-Ausstoß von 484 Tonnen klingt das, sagen wir einmal – ebenso ganz neutral –, interessant. Der Gegenwert soll in ein Windkraftprojekt in Indien fließen, wo dadurch jährlich eine wesentlich höhere Emissionsreduktion entstehen soll. Außerdem wurden in der Region Freistadt in den vergangenen Jahren als Ausgleichsmaßnahme 5000 Bäume gepflanzt. Eh lieb, aber: Ist das ernst gemeint? Sollten wir nicht einfach darauf achten, weniger Emissionen zu erzeugen, bevor wir sie mit Aktionen, die vermeintlich grüne Etiketten tragen, auszugleichen versuchen? Der Motorsport ist überholt. Er fährt das Klima gegen die Wand.