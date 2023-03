Rauchverbot im Freien?

PRO

Dolce Vita rauchfrei

Italien ist berühmt für seinen beneidenswert leichten, genussreichen Lebensstil – und für seine Konsequenz, was Rauchverbote betrifft. Seit genau 20 Jahren ist im südlichen Nachbarland das Rauchen in öffentlichen Gebäuden, Bars, Restaurants und Hotels verboten. Das schien damals fast undenkbar, funktionierte aber fabelhaft. Zur Erinnerung: In Österreich trat das Rauchverbot in der Gastronomie 2019 in Kraft. Und auch hierzulande geht’s ohne Rauch – man hat sich schnell daran gewöhnt. Jetzt gehen die Italiener einen Schritt weiter und wollen das Rauchen auch im Freien verbieten. Keine Zigaretten mehr vor Bars, an Bushaltestellen und in Parks, zum Schutz der Lungen und Herzen – und weil man fürs echte Dolce Vita halbwegs gesund sein sollte.