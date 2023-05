Projekt Hitler-Haus: Zurück an den Start?

PRO

„Jetzt erst recht“ nicht

Seit Jahren dauert der Streit um das Hitler-Haus an. Völlig verständlich, dass sich eine Übersättigung, ein Frust einstellt. Doch geht es um das Geburtshaus des Mannes, dessen Wahn die Welt ins Chaos stürzte, dann darf nicht „Jetzt erst recht“ gelten. Dann darf nicht die Polizei einziehen.

Praktisch gedacht: Die Polizei hat in Braunau bereits eine Zentrale, die am Haus vorbeiführende Ringstraße ist für Einsatzwagen zu stark befahren, und das ohnehin renovierungsbedürftige Haus mit Giebeldächern und schmucken Torbögen passt wohl nicht zu dem Image, das sich die Polizei selbst geben würde. Wenn man das Haus in einen Ort des Gedenkens verwandelt, würde man nicht nur der Polizei einen Gefallen tun, sondern auch dem historischen Gewissen.