Pro & Contra: Sind 10 Prozent Trinkgeld angemessen?

CONTRA

Im Sittendschungel

Feines Essen, flotte Bedienung, angenehme Umgebung, gute Gespräche: Dafür geben Menschen gerne Trinkgeld. Vor allem im Sommer sitzt das Geld lockerer in der Tasche, trotz anhaltender Teuerung.

Den internationalen „Trinkgeld-Knigge“ zu durchforsten, wenn man in der Liege am Strand entspannt, gehört aber sicher nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen im Urlaub. Fünf Prozent geben? Zehn Prozent? 15 Prozent? Mehr? Weniger? Gar nichts? Wohl dem, der im Dschungel der Sitten und Gebräuche in den verschiedenen Ländern den Durchblick behält.

Wie viel Trinkgeld er für angemessen hält, sollte jeder Gast selbst entscheiden können. Es geht um eine freiwillige Zuwendung und nicht um eine Zwangsabgabe.