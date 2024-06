Pro & Contra: Schlägt der ORF die EM-Berichterstattung von Servus TV?

PRO

Es ist der Kultfaktor

Was erwartet man sich von einem wirklich – Pardon für diesen Ausdruck – geilen Fußballmatch? Große Emotionen, wie es sie nur geben kann, wenn das Gebotene – Strategie, Taktik, Athletik, Kampf – mehr ist als die Summe der einzelnen Entscheidungen. Der Ball geht über die Linie ins Tor, und alles entlädt sich im kollektiven Jubel. Weil’s eben ums „G’spia“ geht. Hier bedient das ORF-Team, vor allem im Livekommentar und bei den Studioanalysen, das Herz des Spiels und so das Publikum besser als Servus TV, wo man immer distanzierte Nüchternheit spürt. Im ORF kommt so etwas dank der Kultfiguren Herbert Prohaska und Roman Mählich gar nicht auf. Das braucht’s, damit man sich beim internationalen Kick wie daheim fühlt.