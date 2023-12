Pro & Contra: Gutscheine zu Weihnachten schenken?

PRO

Gedanke, der zählt

Es soll das Fest der Liebe sein, an dem die Familie zusammenkommt, miteinander singt, feiert. Etwas schenken sollte ebenso viel Freude bereiten, wie selbst beschenkt zu werden. Doch gerade in der Vorbereitung auf das Fest steigt der Stresslevel unnötigerweise, Streit und Missmut trüben die Vorfreude empfindlich. Also bitte schnell runterkommen von den selbst auferlegten Belastungen.

Wer nicht weiß, was er oder sie schenken soll, darf sich ruhigen Gewissens für Gutscheine entscheiden. Thermenbesuch, Fernreisen, Kino, Theater, Mode …: Für alle offenen Wünsche findet sich ein passender Bon. Da tritt das Argument, ein Gutschein sei ein doch unpersönliches Präsent, in den Hintergrund. Außerdem ist es nicht das jeweilige Geschenk, sondern der Gedanke, der zählt.