Pro & Contra: Die Vespa als kulturelles Erbe?

PRO

Stile italiano!

Natürlich kann man jetzt sagen, das sei nur ein billiger Trick der Italiener, damit sie ihre Vespa mit Verbrennungsmotor nicht verlieren – und mehr oder weniger elegant Umweltauflagen umgehen. Doch das am 23. April 1946 patentierte Motorrad Vespa Piaggio ist schon auch ein Mythos und im weiteren Sinne ein Kulturerbe. Was gibt es Italienischeres als einen Fahrer im Anzug in Rom, der seine Vespa parkt und auf einen Espresso in die Bar geht.

Die rechte Regierungspartei Lega um Verkehrsminister Matteo Salvini schießt naturgemäß über das Ziel hinaus – aber im Vergleich zu SUVs ist der Roller wohl nicht der größte Schadstoffemittent. Die Vespa-Dichte ist übrigens nicht nur in Italien hoch – sondern im Sommer auch in Gmunden.